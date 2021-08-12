Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin Seattle şehrinde kameralara dehşet verici bir olay yansıdı. Daha önce trafikte yaşanan bir tartışma üzerine cip şoförü kadın sürücüyü takip etti ve aracıyla önünü kesti. Öfkeyle aracından inen saldırgan, arabanın ön camına balta fırlatıp kaçtı.



IRKÇI HAREKETLERDE DE BULUNMUŞ

Polis, olayın geçen ay yaşandığını, saldırganın kimliğinin tespit edilemediğini bildirdi. Polis aynı sürücünün birkaç gün sonra da bir adama tehditler savurduğunu ve ırkçı hakaretlerde bulunduğunu açıkladı.

Murat Övüç'ün oğlu trafikte dehşet saçtı Sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ün oğlu Burakcan Övüç, otomobilinde seyir halindeyken havaya ateş açtı.

'7 devlete gidebilirim' dedi, aracı trafikten men edildi Sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri kapsamında Kırıkkale'de aracı durdurulan bir sürücü rahat tavırlarıyla "7 devlete de gidebilirim" dedi, sigortasız ve muayenesiz çıkan araç trafikten men edildi.

Trafikte şok görüntü: Koca evi pikapla taşıdı Sosyal medya platformu TikTok’ta, Meksika’da çekilmiş şok bir görüntü yayımlandı. Bir kullanıcı tarafından yayımlanan videoda, koca evin yüklendiği bir pikap, trafikte diğer araçların arasında seyrediyor.