ABD birliklerinin Afganistan'dan geri çekilme sürecinin başlamasının ardından Taliban, hâkimiyet alanını genişletmeye devam ediyor. Taliban, bugün başkent Kabil’e 150 kilometre uzaklıktaki stratejik öneme sahip Gazne vilayet merkezini ele geçirdiğini duyurdu. Böylelikle Afgan hükûmet güçlerinin son 7 günde kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı 10'a yükseldi. Bu arada, 8 Ağustos’ta ele geçirilen Kunduz şehrindeki tahribat görüntülendi. Bölgede yaşanan çatışmalar sebebiyle binaların harabeye döndüğü görüntülerde, halkın enkaz yığınlarını karıştırması dikkat çekti.
ENKAZDA YEMEK KAVGASI!
Taliban güçleri, son olarak Afganistan'ın kuzeyindeki Bağlan vilayetinin merkezi Pul-i Humri ve Bedahşan vilayetinin merkezi Feyzabad’ı ele geçirmiş, daha önce de Tahar, Kunduz, Sar-i Pul, Nimruz, Cüzcan, Samangan ve Ferah vilayet merkezlerini almıştı.
"KABİL 90 GÜNE DÜŞER"
ABD basının bir istihbarat raporuna dayandırdığı habere göre adı açıklanmayan ABD’li bir yetkili Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'i 30 gün içinde kuşatabileceğini ve potansiyel olarak 90 gün içinde ise ele geçirebileceğini öne sürmüştü.
ABD istihbaratı: Taliban 90 günde Kabil’i ele geçirebilir Taliban, bir haftada Afganistan’da 9 eyalet başkentini ele geçirdi. Bunlar Feyzabad, Ferah, Pul-i Humri, Sar-i Pul, Şibirgan, Aybak, Kunduz, Talukan ve Zaranj. ABD istihbaratı başkent Kabil’in de birkaç ay içinde Taliban’ın eline geçebileceğini değerlendiriyor.
BM'den Taliban’a operasyonları durdurun çağrısı “Bütün taraflar müzakere masasına dönmedikçe ve barışçıl bir çözüme varmadıkça pek çok Afgan için zaten vahim olan durum çok daha kötü hâle gelecek”
Taliban’ın ele geçirdiği Kunduz görüntülendi
Afganistan'ın ilerleyişini sürdüren Taliban'ın ele geçirdiği Kunduz'un son hâli görüntülendi. Durum içler acısı...
ABD birliklerinin Afganistan'dan geri çekilme sürecinin başlamasının ardından Taliban, hâkimiyet alanını genişletmeye devam ediyor. Taliban, bugün başkent Kabil’e 150 kilometre uzaklıktaki stratejik öneme sahip Gazne vilayet merkezini ele geçirdiğini duyurdu. Böylelikle Afgan hükûmet güçlerinin son 7 günde kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı 10'a yükseldi. Bu arada, 8 Ağustos’ta ele geçirilen Kunduz şehrindeki tahribat görüntülendi. Bölgede yaşanan çatışmalar sebebiyle binaların harabeye döndüğü görüntülerde, halkın enkaz yığınlarını karıştırması dikkat çekti.
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