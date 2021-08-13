Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin Philadelphia şehrinde koronavirüs vakalarının bir ayda üç kat artması üzerine tedbirler sıkılaştırıldı. Gece yarısından itibaren şehirde kapalı mekanlarda maske takılması mecburi oldu. Açık alanlarda da binin üzerindeki kalabalıklarda maske mecburi. Ayrıca tüm iş yerlerinde ya tüm elemanlar aşılı olacak ya da elemanlar maskeyle çalışacak.

YA AŞI YA ÇİFT MASKE

Belediye Başkanı Jim Kenney, “Sakinlerimizi korumak için bazı kuvvetli adımlar atmamız gerekiyordu” dedi. Şehirde nüfusun yüzde 30’unun aşılanmadığını belirten Kenney, 1 Eylül’den itibaren belediye çalışanlarının ya aşı olacağını ya da içeride çalışıyorlarsa çift maske takmak zorunda kalacaklarını söyledi.

Maske takmayanlara uyarı: Yine iş yerlerini vurmayın! İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, ödenen onca bedele rağmen maskeye hâlâ yeterince önem verilmediğini ifade ederek “İş yerlerimiz, işletmelerimiz ve insanımız, maske takmayanların ve maskesini burnunun altına tutanların ciddi tehdidi altında” dedi.

Vakaların artması ile birlikte ABD'de maskeye dönüş! Dünyada koronavirüsten en çok ölümün yaşandığı ABD'de Delta varyantı sebebi ile vakalar yeniden artışa geçti. Ülkede maske kullanımı geri dönüyor. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi yüksek riskli bölgelerde "kapalı mekanlar için" maske tavsiyesinde bulundu.