Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afganistan güvenlik güçleri, ABD askerlerinin çekilmesinin ardından artan Taliban saldırılarına karşı direnemiyor. Afgan yönetiminin Taliban’la barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından saldırılarını yoğunlaştıran Taliban, hazirandan itibaren onlarca ilçeyi ele geçirmişti. Taliban, kuşatmaya aldığı vilayet merkezlerine de teker teker girmeye başladı. Afganistan-İran sınırındaki Nimruz vilayet merkezi Zaranc, Taliban’ın ele geçirdiği ilk vilayet merkezi oldu. Taliban’ın, dün ülkenin kuzeyindeki Faryab, Meymene ve Mezar-ı Şerif ile birlikte ele geçirdiği vilayetlerin sayısı 23’e ulaştı.

HESAPLAR DEĞİŞTİ

ABD istihbaratının, Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kâbil'i 3 gün ile 1 hafta arasında kuşatabileceği yönünde değerlendirme yaptığı bildirildi. CNN'in bir Amerikan istihbarat değerlendirmesine atıf yapan ve adı açıklanmayan bir ABD'li diplomatik kaynağa dayandırdığı habere göre, Taliban'ın 3 gün ila 1 haftada Kâbil'i kuşatma altına alabileceği senaryosu Washington'da değerlendiriliyor. Daha önce Taliban'ın Kabil'i izole edebileceği süre için daha uzun bir periyot öngören ABD'li istihbarat kurumları, Taliban'ın hızlı ilerleyişi karşısında bu süreyi 1 haftaya kadar indirmiş oldu. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, önceki günkü basın toplantısında, başkent Kâbil Büyükelçiliğindeki personelin tahliyesine ilişkin 3 bin ABD askerinin katıldığı operasyonun başladığını ve ülkedeki birliklerine herhangi bir saldırı olması hâlinde karşılık vereceklerini belirtmişti.

BM: SALDIRILARI DURDURUN

Bu arada Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Taliban’a saldırılarına son vermesi ve müzakerelere dönmesi için çağrıda bulundu. Guterres yaptığı açıklamada, Taliban'ın kontrolleri altındaki alanlarda, özellikle kadınları ve gazetecileri hedef alan ciddi kısıtlamaların belirtilerinden oldukça rahatsız olduğunu belirterek "Afganistan'daki kadınların zor kazanılmış haklarının ellerinden alındığını görmek özellikle dehşet verici ve yürek parçalayıcı" dedi.

VATANIMI SAVUNACAĞIM

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, vatanını savunmaya devam edeceğini açıkladı. Gani, yayınladığı videolu mesajında, Afganistan'ın dayatılmış bir savaşla karşı karşıya kaldığını ve ülke genelinde yaşanan durumdan haberdar olduğunu belirtti. Afganistan savunma, güvenlik ve halk güçlerinin ülke topraklarını savunmak için büyük bir mücadele verdiğini dile getiren Gani, bu konuda hem halk güçlerine hem de hükûmet güçlerine teşekkür etti. Gani "Cumhurbaşkanı olarak vatanı savunmaya devam edeceğim. Bu konuda uluslararası ortaklarımız ve siyasi liderlerle görüşmelerimiz sürüyor" dedi. Böyle bir durumda Afgan güçlerinin uyum içerisinde olmalarının kendileri için öncelik olduğuna dikkati çeken Gani, bu konuda ciddi çalışmaların yapıldığını kaydetti. Cumhurbaşkanı Gani, Afgan halkının daha fazla mülteci durumuna düşmesini ve şiddet olaylarının daha fazla ilerlemesini engellemek için çalışmalara odaklanacağını vurguladı.

Taliban, Mezar-ı Şerif-i ele geçirdi Taliban, Afganistan’ın kuzeyindeki Belh vilayetinin merkezi ve ülkenin en büyük 4’üncü kenti Mezar-ı Şerif’i ve Meymene'yi ele geçirdiğini duyurdu.

ABD: Taliban 1 hafta içinde Kabil'i kuşatabilir ABD istihbaratının, Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'i 3 gün ile 1 hafta arasında kuşatabileceği yönünde değerlendirme yaptığı bildirildi.