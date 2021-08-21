Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Taliban’ın eline geçen teçhizat arasında Black Hawk helikopterleri ve A-29 Super Tucano saldırı uçağı bulunuyor. Sosyal medyada, Taliban savaşçılarını, M4 karabinaları ve M16 tüfekleriyle Amerikan yapımı Humvee ve zırhlı araçlarla gösteren fotoğraflar yayınlanıyor. Uzmanlar, gelişmiş hava araçlarının eğitim olmadan kullanılmasının mümkün olmadığını belirtirken Taliban’ın Amerikan teçhizatını ele geçirmesinin önemli bir propaganda aracı olduğuna dikkati çekiyor. Öte yandan Taliban’ın eline geçen küçük silahlar daha büyük endişe doğuruyor. ABD, geçen 20 yıl içinde Afgan güvenlik güçlerinin eğitim ve teçhizatına 83 milyar dolar harcadı. ABD Sayıştayının 2017 yılı raporuna göre 2003-2016 yıllarında Afgan güçlerine yaklaşık 76 bin araç, 600 bin silah, 163 bin komünikasyon teçhizatı ve 208 hava aracı verildi. Afgan güçlerinin geçen hafta sonu Kâbil’den kaçmak için kullandığı en az 46 hava aracının Özbekistan’da olduğu bildirildi.

NATO'dan Taliban'a çağrı: Tahliyelere izin ver NATO dışişleri bakanları, Afganistan'daki yetkili makamlara, tahliyeleri kolaylaştırma ve şiddete son verme çağrısı yaptı.

Taliban Sözcüsü: Türkiye’ye ihtiyacımız var Taliban sözcülerinden Suheyl Şahin “Sağlık, eğitim, ekonomi, inşaat, enerji alanında ve bakir yer altı zenginliklerinin işlenmesi konusunda Türkiye ile iş birliği yapmak istiyoruz” dedi