Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milyarlarca dolarlık teçhizat Taliban'a geçti ABD’nin eğittiği ve teçhizat sağladığı Afgan güvenlik güçlerinin çekilmesiyle de Taliban’ın, milyarlarca dolar değerindeki Amerikan askerî teçhizatını ele geçirdiği tahmin ediliyor.

Taliban Sözcüsü: Türkiye’ye ihtiyacımız var Taliban sözcülerinden Suheyl Şahin “Sağlık, eğitim, ekonomi, inşaat, enerji alanında ve bakir yer altı zenginliklerinin işlenmesi konusunda Türkiye ile iş birliği yapmak istiyoruz” dedi Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından başlayan kaos devam ediyor. Birleşmiş Milletlere (BM) sunulan bir rapora göre Taliban, Afgan hükûmeti, ABD ve NATO ile çalışanların izini sürerek tek tek evlerine gidiyor. BM'ye istihbarat sağlayan Norveç Küresel Analizler Merkezi (RHIPTO) tarafından hazırlanan raporda “Taliban, önceki rejimin iş birlikçilerine odaklanıyor. Teslim olmak istemeyenlerin ailelerini hedef alıyor, tutuklayıp cezalandırıyor” denildi. Özellikle Afgan ordusu, polis ve istihbarat birimlerinde çalışanların risk altında olduğu öne sürülen raporda Taliban'ın gözaltına almak istedikleri kişilere ve aile üyelerini “kapı kapı” dolaştığı ifade edildi. Raporda ayrıca, Afgan hükûmetinde terörle mücadele görevlisi olarak çalıştığı iddia edilen bir kişiye yazılmış dört sayfalık bir mektup da yer aldı. Söz konusu şahsın, bu hafta Kâbil’deki evinden alındığı, sorgulanmak üzere gözaltında olduğu belirtildi. Mektupta gözaltındaki şahsın, rapor sunması istendiği, aksi hâlde aile üyelerinin tutuklanacağı ve bundan kendisinin sorumlu olacağı ifade edildi.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Norveç Küresel Analizler Merkezi Direktörü Christian Nellemann “Şu anda Taliban tarafından hedef alınan çok sayıda kişi var ve tehdit çok açık. Taliban, hedef aldığı kişilerin teslim olmaması hâlinde aile üyelerini gözaltına alıyor ve cezalandırıyor. Daha önce NATO ve ABD güçleriyle çalışan kişilerin ve onların müttefiklerinin aile üyeleriyle birlikte işkence ve infazlara maruz kalmalarını bekliyoruz” dedi.

TAHLİYELER SÜRÜYOR

Bu arada Afganistan’da Taliban’ın kontrolü ele geçirmesinin ardından başkent Kâbil’den tahliyeler devam ediyor. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD’nin 14 Ağustos’tan bu yana 7 bin sivilin, temmuz ayından ise 12 bin sivilin Kâbil'den tahliye edildiğini açıkladı. Kâbil Havalimanı'ndaki tahliye çalışmalarına 5 bin 200’den fazla ABD askeri destek verirken önümüzdeki günlerde bu sayının artacağı bildirildi.

BİR AY ÖNCE UYARI YAPILMIŞ

Öte yandan ABD’nin Kâbil Büyükelçiliğinde görevli diplomatların, bir ay önce Dışişleri Bakanı Anthony Blinken’ı ABD’nin ülkeden çekilmesinin hemen ardından Kâbil’in Taliban’ın eline geçebileceği konusunda ikaz ettikleri ortaya çıktı. Wall Street Journal’in bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisine dayandırdığı habere göre diplomatların yönetimin kararlarına karşı yapıcı eleştirilerini yöneltmek üzere kullandıkları kriptolu bir kanaldan gönderilen notada Taliban’ın hızlı ilerleyişi ve Afgan güvenlik güçlerinin çöküşü karşısında Bakanlık uyarıldı ve krizi yöneterek tahliyeleri hızlandırmak için tavsiyelerde bulunuldu.

