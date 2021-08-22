Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ermenistan hükûmetinin, ordusunun “yenilenmesine” dair süreci en kısa sürede tamamlamayı hedeflediğini belirten Grigoryan “Ermenistan hükûmeti, ordusunu tümüyle yenilemek istiyor. Kasım 2020'den bu yana cephaneliğimizin modernizasyonu ve yenilenmesi için Rusya'dan silahlar aldık. Bu kalıcı bir süreç oldu" ifadelerini kullandı. Ermenistan hükûmeti 18 Ağustos'ta ülke ordusunun modernleştirilmesi ve yenilenmesine dair süreçte Rusya ile iş birliği yapılacağı belirtilmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da bir gün sonra yaptığı açıklamada “Yurt dışına silah sevkiyatı, Rusya'nın egemenlik hakkıdır. Rus tarafı, bölgede bir güç dengesini koruma ihtiyacını dikkate alıyor" ifadelerini kullanmıştı. Dağlık Karabağ ve çevresindeki illeri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmak için 27 Eylül 2020'de operasyon başlatan Azerbaycan ordusu, 10 Kasım 2020'de sona eren savaşta hem topraklarını işgalden kurtarmış hem de Ermenistan ordusuna büyük darbe vurmuştu. Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi (UNEC) araştırmasına göre Ermenistan, savaşta 4,8 milyar dolar değerinde silah kaybetti.

Ermenistan yardım istedi, Ruslar Azerbaycan sınırına geldi Ermenistan mevzilerinden Azerbaycan sınırlarına yapılan silahlı saldırı ve tacizler sonrası Rusya, her iki ülkenin sınır bölgesine askerî birlik gönderdi.

Ermenistan askerleri Azerbaycan mevzilerine ateş açtı Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.