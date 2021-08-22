Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiliz OneWeb şirketine ait 34 adet iletişim uydusu, Cuma günü Kazakistan'da bulunan Baykonur Uzay Üssü'nden uzaya gönderilmesi sırasında çıkan arıza nedeniyle fırlatılamamıştı.

FIRLATMA BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİ

Arızanın giderilmesinin ardından bugün 34 adet OneWeb uydusu Rusya'ya ait Soyuz roketine yüklenerek ateşlendi. İnternet hizmeti sağlayacak uyduların uzaya gönderilmesi konusunda çalışmaları yürüten Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) roketin fırlatılması sırasında herhangi bir sorunla karşılaşılmadığını ve fırlatmanın başarıyla gerçekleştiğini duyurdu.

648 UYDUNUN DAHA UZAYA FIRLATILMASI BEKLENİYOR

İngiliz OneWeb şirketi 2022 sonuna kadar 648 uydunun uzaya fırlatılmasının planlandığını duyurmuştu. Rusya tarafından son fırlatılan uydularla birlikte 288 OneWeb uydusu yörüngeye gönderilmiş oldu.

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