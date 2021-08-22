Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere hükümeti, pozitif vakaların antikor düzeylerini izlemek ve insanların koronavirüse yakalandıktan sonra ne kadar doğral korumaya sahip oldukları hakkında daha fazla bilgi edinmek için halka ilk kez koronavirüs antikor testlerini sunacak.

18 YAŞIN ÜZERİNDEKİ HERKES KAYDOLABİLECEK

Salı günü başlayacak olan programa 18 yaşın üzerindeki herkes PCR testi yaptırırken kaydolabilecek. Antikor test programına kaybolan ve test sonuçları pozitif çıkan yaklaşık 8 bin kişinin evine iki adet antikor testi gönderilecek.

İLK TEST EN KISA SÜREDE, İKİNCİ TEST 28 GÜN SONRA

Parmak üzerinden alınacak örnekle yapılacak testlerden ilkinin, vücut henüz virüse karşı antikor üretmemişken yani pozitif test sonucunun ardından mümkün olan en kısa sürede yapılması gerekiyor.

İkinci test ise pozitif test sonucundan 28 gün sonra yapılacak. İkinci testle birlikte vücudun enfeksiyona karşı ne kadar antikor ürettiği ölçülecek.

HAYATİ BİLGİLER ELDE EDİLECEK

Ajansın CEO'su Dr Jenny Harries, bu programla birlikte aşılama programının etkisi ve farklı varyantlara karşı bağışıklık tepkileri hakkında hayati bilgilerin elde edileceğini belirtti.

İngiltere'de cumartesi günü 32.058 yeni koronavirüs vakası ve 104 de ölüm bildirilmişti. (BBC Türkçe)

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