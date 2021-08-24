Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüsün delta mutasyonu bulaşıcılık ve öldürücülük oranıyla salgının seyrinin yeniden trajik bir hal almasına neden oldu. Bu doğrultuda ülkelerdeki vaka ve ölüm oranları artarken, ABD'den açıklanan verilere göre; ülkedeki çocuklarda korona vaka sayısı bir ayda 4 kattan fazla arttı.

180 BİN ÇOCUK COVİD'E YAKALANDI

Amerikan Pediatri Akademisi (AAP) ve Çocuk Hastaneleri Birliğinin (CHA) haftalık raporunda geçen hafta 180 bin çocuğun Covid-19'a yakalandığı bildirildi.

Bu sayının 18 Temmuz haftasında 38 bin olduğuna dikkat çekilen raporda, 19 Ağustos haftasında Covid-19 tespit edilen çocuk sayısında bir önceki aya göre 4 kattan fazla artış görüldüğü vurgulandı.

Rapora göre, salgının başından bu yana teşhis konulan çocuk sayısı 4,5 milyonu geçerken, toplam vakaların yüzde 14,6’sını çocuklar oluşturdu.

GEÇEN HAFTA ORANLARI

Geçen hafta teşhis konulan vakalarda çocukların oranı ise yüzde 22,4 oldu.

Hastaneye yatırılan çocukların oranı ise eyaletlere göre toplam vakaların yüzde 0,2’si ile 1,9’u arasında değiştiği bildirildi.

AAP, geçen hafta Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatan çocuk sayısını da 282 olarak açıkladı.

ABD Sağlık Bakanlığı, çocukların Kovid-19 nedeniyle şiddetli hastalanma ve ölüm riskinin daha düşük olduğunu doğrularken, AAP geçen hafta içinde çocukların hastaneye yatışlarının salgının başından beri en yüksek seviyeye ulaştığını belirtti.

12 yaş altı çocuklara henüz Kovid-19 aşısı için onay verilmeyen ABD'de, AAP’nin verilerine göre, 12-17 yaş arasında aşılanma oranının da diğer yaş gruplarından düşük olduğu dikkati çekiyor.

AAP’ye göre, ABD’de 16-17 yaş grubunun yüzde 43’ü, 12-15 yaş grubununsa yüzde 33’ü Kovid-19 aşılarını tamamladı.

ABD'de Covid-19'dan ölenlerin sayısı 629 bini aştı Dünyada koronavirüs sebepli en çok ölüm vakasının yaşandığı ABD'de son 24 saatte 1077 kişi hayatını kaybetti. Toplam ölü sayısı ise 629 bin 581'e yükseldi.

ABD Başkanı Joe Biden: "Aşı olmanın zamanı geldi" ABD Başkanı Joe Biden, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) Pfizer/BioNTech’in geliştirdiği Covid-19 aşısına “tam onay” vermesinin ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Aşı olmanın zamanı geldi" dedi.