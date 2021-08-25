Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filipinler'de Kabine Sekreteri Karlo Nograles "Duterte, adaylığı kabul ederek fedakârlık yapmayı kabul etti ve halkın arzusuna kulak verdi" dedi. PDP-Laban partisinin ayrıca Duterte'nin yardımcısı Senatör Christopher "Bong" Go'yu seçimlerde devlet başkanlığına aday göstermesi bekleniyor. Filipinler kanunları, ülkede devlet başkanlarını altı senelik bir görev süresiyle sınırlandırıyor.

Filipinler Devlet Başkanı Duterte: Aşı olmayanları hapse atarım Uyuşturucu satıcıları ve ABD'ye yönelik sert söylemleri ile kendisinden söz ettiren Filipinli lider Rodrigo Duterte, bu defa kafayı aşı olmayanlara taktı.

Filipinler Devlet Başkanı Duterte, Çin'in bağışladığı Sinopharm Kovid-19 aşılarını geri almasını istedi Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Çin'in bağışladığı Sinopharm şirketinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını geri almasını istedi.