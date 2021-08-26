Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya; yangın, sel, kasırga gibi afetlerle ciddi iklim krizleri yaşıyor. Ülkemizinde bu kapsamda oldukça zor zamanlardan geçtiği bu dönemde Hindistan'da sele teslim oldu. Kuvvetli yağışlar sonrası oluşan sel sebebiyle bir vatandaş aracında mahsur kalınca çözümü otomobilin üstüne çıkıp yangın beklemede buldu.

1 SAATLİK ÇALIŞMANIN ARDINDAN KURTARILDI

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde yer alan Baghpat'ta aşırı yağışlar sele neden oldu. Sel suları ile dolan alt geçitte aracı ile mahsur kalan bir sürücü ise aracının üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi. Sosyal medyada gündem olan görüntülerde, mahsur kalan adamın aracının üzerinde telefon ile yardım çağırdığı görüldü. Selin ortasında mahsur kalan adamın, 1 saatlik çalışmanın ardından bulunduğu yerden kurtarıldığı belirtildi.

İklim değişikliği sel olasılığını artırıyor Bilim insanları, iklim değişikliğinin selleri tetikleyen aşırı yağış olasılığını artırdığını ve emisyonların azaltılmaması durumunda bu tür yağışların daha yaygın hale geleceğini ortaya koydu.

ABD'de selin bilançosu 50'ye yükseldi ABD'nin Tennessee eyaletindeki şiddetli yağışların yol açtığı selde kaybolanların sayısının 50'ye yükseldiği bildirildi.

ABD’de sel felaketi: 10 ölü, 31 kayıp ABD’nin Tennessee eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 2’si çocuk 10 kişi hayatını kaybetti, en az 31 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.