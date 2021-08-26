Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin koronavirüs ile zorlu mücadelesi devam ediyor. Amerikan Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı 38 milyon 229 bini geçti.

Hindistan'da görülen Delta varyantının ABD'de de hızla yayılmaya başlamasıyla ölüm ve vaka sayıları artışa geçtiği gözlemlendi.

DÜNYADA COVİD-19'DAN EN ÇOK ÖLÜM

Ülkede koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1442 artarak 632 bin 310 olarak kayıtlara geçti. Bu sayı ile ABD hala dünyada en çok koronavirüsten ölüm vakası görülen ülke konumunda.

California, 4 milyon 280 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken; bu eyaleti 3 milyon 520 bini aşkın vakayla Teksas ve 3 milyon 71 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayısında California 65 bin 399 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, Teksas'ta 55 bin 798, New York'ta ise 54 bin 100 olarak kayıtlara geçti.

171 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE İKİ DOZ AŞI YAPILDI

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 73'üne en az bir doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 202 milyon 500 binden fazla kişiye ilk doz, 171 milyon 773 binin üzerinde kişiye ikinci doz aşı yapıldı.

ABD'den Meksika'ya aşı desteği Meksika Başkanı Obrador, ABD’nin ülkelerine 1 milyon doz Covid-19 aşısı göndereceğini açıkladı.

ABD'li ilaç devine 2.1 milyar dolarlık ceza! İlaç üreticisi ABD'li JohnsonJohnson'ın bebek pudralarında zehirli asbest kullanımına ilişkin 2,1 milyar dolarlık ceza, mahkeme tarafından onaylandı.