Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkent Erivan’da gündemdeki konulara ilişkin hükûmet toplantısında değerlendirmelerde bulunan Paşinyan, konuşmasında Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilere de değindi. Paşinyan “Türk kamuoyundan bazı net olumlu sinyaller alıyoruz. Bu sinyalleri değerlendireceğiz, olumlu sinyallere olumlu sinyallerle cevap vereceğiz” diye konuştu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Ağustos’ta yaptığı açıklamada “Dağlık Karabağ’daki işgalin sona ermesiyle birlikte bölgemizde kalıcı barış adına yeni bir fırsat penceresi açıldığını, Ermenistan’ın bunu değerlendirmesi hâlinde bizim de gerekeni yapacağımızı ifade ettik” değerlendirmesinde bulunmuştu. Erivan'dan gelen olumlu açıklamalara rağmen Ermenistan ordusu Azerbaycan ordusuna taciz ateşlerine devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı “Şemşeddin şehrinin Çinarlı mevzilerinden Tovuz’un Kohanebi köyü istikametindeki Azerbaycan ordusu mevzilerine ateş açıldı. Azerbaycan askerleri arasında ölen veya yaralanan olmadı. Misillemede bulunuldu ve durum Azerbaycan ordusunun kontrolü altında”denildi.

Paşinyan'dan Aliyev'e: Oğlumu al, tüm Ermeni esirleri ver Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Ermenistan'da erken seçimlere gidilirken mitingler yapan Başbakan Paşinyan, Azerbaycan'a çağrıda bulunarak "oğluma karşı tüm Ermeni esirleri geri verin" dedi.