Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Delta varyantı ve yaz mevsimiyle birlikte seyahatlerin artması, Avrupa'da koronavirüs vaka sayısında artış yaşanmasına neden oldu. Avrupa’daki 33 ülke göz önüne alındığında 14 günlük vakalarda yüzde 10’dan fazla artış görüldüğünü kaydeden DSÖ’nün Avrupa direktörü Hans Kluge, virüsün bulaşmasındaki artıştan endişe duyduğunu aktardı.

YAZ MEVSİMİNDE ARTAN SEYAHATLER ETKİLİ OLDU

Virüsün bulaşma hızı hakkında derin endişe duyduğunu aktaran Kluge, bunun başlıca sebebinin yaz mevsiminde artan seyahatler olduğunu bildirdi.

Kıtadaki birçok hastanenin kapasitelerinin üzerinde çalıştığını aktaran DSÖ Avrupa Direktörü, koronavirüs vaka sayılarının azaltılması ve can kayıplarının önlenmesi için halk sağlığı önlemlerinin kolaylaştırılması gerektiğinin altını çizdi.

EN ÖNEMLİ ÜÇ UNSURU AÇIKLADI

Kluge, aşı üretimindeki yetersizliğin yanı sıra, aşılara bazı bölgelerin erişemediğini ve bununla birlikte birçok kişinin aşıyı reddetmesi ile mücadele ettiklerini aktarırken, geçtiğimiz altı haftada aşılamanın yavaşladığını vurguladı.

Aşılamadaki yavaşlamadan ciddi derecede endişe ettiğini aktaran DSÖ direktörü, virüs ile mücadele için aşı üretiminin artırılması, dozların eşit şekilde paylaştırılması ve aşıya talebin sürdürülmesi konularının en önemli üç unsur olduğu söyledi. (NTV)

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