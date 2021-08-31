Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerikan yayın kuruluşu Bloomberg, Bayraktar AKINCI’yı “Türkiye, Filosuna İleri Derecede Gelişmiş İnsansız Hava Aracı Ekliyor” başlıklı haberle mercek altına aldı. Bloomberg, Türkiye’nin savunma sanayisi alanında elde ettiği bağımsız duruştan övgüyle bahsederek “Türkiye, askerî kapasitesini yerli drone’larla inşa ediyor” diye yazdı. Amerikan Forbes dergisi de Bayraktar AKINCI’yı, Türkiye’nin bugüne kadar geliştirdiği en kapsamlı insansız hava aracı olarak tanımladı. Fransız basınında yer alan haberlerde ise Bayraktar AKINCI’nın bugüne kadar geliştirilen en kapsamlı İHA olduğu vurgulandı. TİHA’nın TSK’ya teslim edilmesine yer verilen haberlerde “Türkiye insansız hava aracı teknolojisinde ilk üç ülke arasında. Türkiye’nin bugüne kadarki en gelişmiş insansız hava aracı AKINCI. Türk ordusu bugüne kadar üretilen en gelişmiş ve sofistike insansız hava aracı ile bu alanda kendini ispatlayarak filoyu genişletiyor” ifadeleri yer aldı.

Türkiye’nin gururu Akıncı TİHA'nın özellikleri Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilen Akıncı TİHA, ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı tören ile TSK envanterine teslim edilen Akıncı TİHA'nın özellikleri adeta baş döndürüyor.

Bayraktar AKINCI TİHA, TSK'nın envanterine giriyor Türk savunma sanayisinin güvenlik güçlerinin envanterine kazandırdığı insansız hava araçlarına Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) da ekleniyor.