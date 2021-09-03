Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin son askeri birliklerini 31 Ağustos'ta ülkeden çekmesiyle Taliban kontrolüne geçen havalimanından yarın ilk iç hat uçuşu gerçekleştirilecek.

İlk uçuş için çevre düzenlemesinin yapıldığı havalimanında uçağın nereye gideceği belirsizliğini korurken, rotanın Herat ya da Mezar-ı Şerif olabileceği belirtildi.

Tahliye sürecindeki izdihamda oluşan çöp yığınları ve ülke dışına çıkan Afganlardan kalan eşyalar kaldırılıyor.

Onlarca işçi, havalimanı pistini, terminalini ve yolcu bekleme alanlarını yeniden düzenliyor.

İLK UÇUŞLAR KATAR VE BAE'DEN

Taliban'ın havalimanını devralmasından sonra ilk olarak alana bir Katar uçağı inmişti. Uçağın getirdiği teknik ekip çalışmalarına devam ediyor.

Katar uçağından sonra bugün de bir Katar ve bir Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) uçağı havalimanına indi.

BAE uçağının acil yardım için ülkede bulunduğu; gıda ve ilaç taşıdığı belirtildi. Her iki uçağın da Kabil'den ayrıldığı aktarıldı.

Afganistan'ı dünyaya bağlayan Kabil havalimanının yeniden faaliyete geçmesini isteyen Taliban, Türkiye ve Katar ile konuyu görüşüyor.

ABD, Avrupa ülkeleri ve Birleşmiş Milletler başta olmak üzere tüm uluslararası toplum Kabil havalimanının bir an önce devreye girmesini istiyor.

Kabil Havalimanı'nda iç hat uçuşları yarın başlıyor Son dakika... Reuters duyurdu! Kabil Havalimanı'nda iç hat uçuşları yarın başlıyor.