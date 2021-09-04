Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan'ın Ermenistan'la girdiği savaş sonrası galip gelmesi ve Dağlık Karabağ'ın özgürleştirilmesinin ardından, 'Dağlık Karabağ Cumhuriyeti' tabirinin Rusya Devleti'ne ait sitede kullanılması üzerine Azerbaycan'dan itiraz bildiren bir açıklama gleldi.

"İKİ ÜLKE ARASI İŞ BİRLİĞİNE UYMUYOR"

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'da devlete ait internet sitesinde "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti" ifadesinin kullanılması nedeniyle diplomatik kanallardan Rus tarafına itiraz iletildiğini kaydetti.

Sözcü Abdullayeva, bu gibi yanlış bilgilerin iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğine dayalı ilişkilerin ruhuna uymadığının karşı tarafın dikkatine sunulduğunu aktardı.

RUSYA GERİ ADIM ATACAK

Abdullayeva, "Karşı taraf sorunun teknik bir hata olduğunu kaydederek bunun giderilmesi için gerekli adımların atılacağını, aynı zamanda gelecekte bu tür konulara dikkat edileceğini belirtti." ifadesini kullandı.

Rusya'nın devlet ihaleleri resmi internet sitesindeki duyuruda, Karabağ'da Rus unsurların geçici bulunduğu bölge Azerbaycan toprağı olarak değil "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti" olarak ifade edilmişti.

Ermeni papazlar Karabağ’ı mayınlıyor 10 Kasım'da Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan anlaşmayı papazlar farklı bir emel için kullanıyor. Uluslararası ilişkiler uzmanı Ramiya Mehmedova "Laçin koridoru tam anlamı ile casus, silah, cephane geçiş güzergâhına dönüştü. Bu duruma acilen son verilmeli, aksi hâlde sıkıntılı durumun dozu artar ve bölge daha tehlikeli olaylara sürüklenir’’ dedi.

Azerbaycan, Karabağ'daki savaşta 2900 şehit verdi Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da topraklarını işgalden kurtarmak için yürüttüğü operasyonlarda toplam 2900 şehit verdiğini açıkladı.