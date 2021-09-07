Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşgalci İsrail, Filistin'de baskılara ve saldırılara devam ediyor. Abluka altındaki şehirde Hamas mevzilerinin hedef alındığı gerekçesiyle hava saldırısı gerçekleştirildi. Saldırı sebebiyle bölgede yangın çıktı.

YUNUS KENTİNE HAVA SALDIRISI

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine hava saldırısı düzenledi. Yerel kaynaklar, saldırıda kentin batısındaki Hamas'a ait bir mevzinin hedef alındığını bildirdi. Saldırı sonucu yangının çıktığı ve olay yerine itfaiye araçlarının gönderildiği belirtildi.

ÖLEN YA DA YARALANANIN OLUP OLMADIĞI BİLİNMİYOR

İsrail basını ise, hava saldırısının Gazze'den yangın çıkaran balonların fırlatılmasına tepki olarak düzenlendiğini aktardı. Saldırıda ölen veya yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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