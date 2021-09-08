Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke | ANKARA

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Loza başkanlığındaki heyetler arasında gerçekleşen ilk günkü görüşmelerde ikili konuların ele alındığı, bugünkü toplantılarda ise bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğü belirtildi.

EKONOMİYE OLUMLU YANSIYACAK

Türkiye ve Mısır, 2013’de seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi’nin darbeyle devrilmesinden sonra diplomatik ilişkilerini maslahatgüzar seviyesine çekmiş ve süresi dolan ikili ticaret anlaşmalarını yenilememişti. Mısır’la normalleşme sağlanırsa önümüzdeki süreçte ekonomiye katkı sağlayacak olan ikili ticaret anlaşmasının güncellenmesi de Ankara’nın atacağı adımlar arasında. Mısır bugün, 100 milyonu aşan nüfusu, stratejik ticaret yolları ve enerji yatırımları ile bölgenin en büyük ekonomilerinden biri. Mısır’ın kalabalık nüfusu ile Türkiye için Afrika’da büyük bir ticari pazar olması Türk ihracatçısı için de önem taşıyor. İki ülke arasında ilişkiler gerilmesinde önemli bir faktör olan Müslüman Kardeşler Mısır’ın gündemindeki en önemli konu olarak öne çıkıyor. Bu kapsamda Kahire’nin beklenti ve talepleri arasında Müslüman Kardeşler’in Türkiye’deki faaliyetlerinin sınırlandırılması yer alıyor. Hiçbir kesimin dışlanmaması ve Mısır’daki siyasi tutuklulara kötü muamele yapılmaması da Ankara’nın talepleri arasında.

Türkiye-Mısır görüşmelerinde ikinci tur 7-8 Eylül'de yapılacak Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-Mısır ikinci tur siyasi istişarelerinin 7-8 Eylül'de Ankara’da gerçekleştirileceğini bildirdi.