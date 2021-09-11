Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anlaşma ile milyonlarca Türk ve Alman'ın hayatını ve Almanya'nın çehresini değiştirdiğini belirten Steinmeier, çocukları ve torunlarıyla o dönemde ülkeye gelen "misafir işçilerin" bugün hep birlikte "Almanya olduklarını" ifade etti. Steinmeier "Onlarsız bir Almanya artık düşünülemez. Göçmenler, onların çocukları ve torunları artık fabrikalarda ve araştırma tesislerinde çalışıyor. Onlar sanatçılar ve müzisyenler, girişimciler ve aşı geliştiriciler, hakimler ve savcılar, parlamento üyeleri, müsteşarlar veya bakanlardır" dedi. 60 yıl önce çalışmak için ülkeye gelenleri Almanya'nın davet ettiğini vurgulayan Steinmeier, "Çünkü bizim onlara ihtiyacımız vardı. Bu ülke size çok şey borçlu" ifadesini kullandı. Almanya'nın Türkiye'nin yanında başka ülkelerden de iş gücü kabul ettiğini anımsatan Steinmeier, "60 yıl sonra da teşekkür etmek için geç değil. Bir vatandaş ve Cumhurbaşkanı olarak tüm ülke adına teşekkür ediyorum" dedi.

Almanya'da ırkçılık karşıtı gösteri Almanya'nın başkenti Berlin'de ırkçı cinayetler ve sosyal eşitsizliğe karşı gösteri düzenlendi. Binlerce kişi, Almanya'da işlenen cinayetlerin aydınlatılmasını istedi.

Almanya'nın her yıl 400 bin göçmene ihtiyacı var Almanya Federal İş Ajansı Başkanı Detlef Scheele, ülkesinin her yıl en az 400 bin göçmene ihtiyacı olduğunu söyledi.