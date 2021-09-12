Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, içerisinde 14 yolcu ve 2 mürettebatın bulunduğu L-410 tipi uçağın İrkutsk bölgesine acil iniş yaptığı açıklandı. Gelen bilgiler arasında uçağın sert iniş yapması da yer alıyordu.

Kazanın nedeni veya yolcuların sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken Rus basını, kaza nedeniyle en az 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.



Nijerya’daki uçak kazasında 7 kişi öldü Nijerya’da hava kuvvetlerine ait yolcu uçağının düşmesi sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.



3 kişinin öldüğü uçak kazası soruşturmasında bilirkişi raporu dosyaya girdi Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 3 kişinin hayatını kaybettiği 180 kişinin yaralandığı uçak kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında kusur durumuna yönelik hazırlanan bilirkişi raporu dosyaya girdi. Kaptan pilotun asli, yardımcı pilotun ise tali kusurlu bulunduğu raporda, Sabiha Gökçen ve Yeşilköy Havalimanı’nda görevli 2 kule görevlisi ve Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.(HEAŞ) da asli kusurlu olarak yer aldı.