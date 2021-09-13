Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler tarafından İsviçre'nin Cenevre kentinde Afganistan için insani yardım konferansı düzenlendi. Konferansa video konferans ile katılan, ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, ülkedeki insani durumun "korkunç" olduğunu söyledi.

ABD BU SENE AFGANİSTAN'A 330 MİLYON DOLAR YARDIM YAPTI

ABD'nin Afganistan'a yaklaşık 64 milyon dolar insani yardım yapacağı taahhüdünde bulunan Greenfield, bu sene Afganistan'da 330 milyon dolar yardımda bulunduklarını, gelecek aylarda sahadaki duruma göre daha fazla yardım yapabileceklerini de belirtti. Diğer ülkelere de Afganistan ile dayanışma çağrısı yapan Greenfield, Taliban'a ise insani yardım kuruluşlarına engelsiz erişim sağlaması, azınlıklar, kadın ve kız çocuklarının haklarına saygı duyması çağrısında bulundu.



BM yetkilileri, her 3 Afganistan vatandaşından birinin bir sonraki öğünün nereden geleceğini bilmediğini belirtiyor. BM'ye göre 5 yaş altı Afgan çocukların yaklaşık yarısının gelecek 12 ay içinde aşırı derece yetersiz beslenmeye maruz kalabileceği tahmin ediliyor.



ABD 31 AĞUSTOS'TA ÇEKİLME SÜRECİNİ TAMAMLAMIŞTI

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilmesiyle başlayan sürecin ardından başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi sonrası kenti çatışmasız şekilde kontrolüne almıştı. ABD, 31 Ağustos'ta Afganistan'dan çekilme sürecini tamamlamıştı.

Rusya, Afganistan’daki mülteci sorununu çözmeye tüm ilgili ülkeleri çağırdı Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afganistan’da yaşanan olaylar sonucu oluşan mülteci sorununu çözmek için ilgili bütün ülkelerin imkanlarını kullanması gerektiğini söyledi.



Afganistan'a yardım eli uzatılmalı Ülkenin döviz rezervlerinin dondurulması, para girişine izin verilmemesi Afgan halkının daha da zor günler geçirmesine sebep olabilir



Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, halkından özür diledi Taliban'ın Afganistan'a hakim olmasından sonra ülkeyi terk ederek Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) sığınan eski Cumhurbaşkanı Eşref Gani, halkından özür diledi.



