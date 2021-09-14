Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, ülkenin doğusunda Pasifik Okyanusu'na bakan Tokaido bölgesinin güney kıyılarında deprem kaydedildi. Yerel saatle 07.46'da, 450 kilometre derinlikte kaydedilen 6,2 büyüklüğündeki deprem, Tokyo ile çevresindeki Saitama, Kanagawa ve Çiba eyaletlerinde hissedildi.
Japonya'da 6,2 büyüklüğünde deprem
14.09.2021 - 04:40 | Son Güncelleme: 14.09.2021 - 04:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Japonya'nın Tokaido bölgesinin güney kıyılarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Etiketler : japonya deprem,deprem,
803128 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/803128.aspx
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