Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kendini karantinaya aldı.

Kremlin tarafından yapılan açıklamada, çalışma arkadaşlarından birinde koronavirüs tespit edilmesinin ardından kendini izole eden Rus liderin planlanan Tacikistan ziyaretini iptal ettiği bildirildi. Açıklamada, 68 yaşındaki Rus liderin Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ı arayarak durumu bildirdiği ve yapılacak Afganistan konulu üst düzey toplantıya video konferans yöntemi ile katılacağını ifade ettiği bildirildi.

Öte yandan açıklamada, Putin'in salgın boyunca son derece dikkatli olduğu ve iki doz Sputnik V aşısı yaptırdığı aktarıldı.

Putin, son olarak sürpriz bir görüşmeye imza atarak Kremlin Sarayı'nda Beşşar Esad ile bir araya gelmişti.

İsveç'te "Vladimir Putin" ismine izin yok İsveç'te bir aile yeni doğan bebeklerine Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in adını koymak istedi. Ancak ailenin bu talebi kabul görmedi. Sebebi ise iki ülke arasında gerilime sebep olabilir...

Esad güçleri Suriye'de saldırıları yoğunlaştırdı Suriye'de Esad rejimi güçleri tarafından düzenlenen saldırılar giderek yoğunlaşırken, rejim güçleri tarafından Suriye'nin Dera kentinde yer alan Tasil kasabasına ve İdlib kentinde yer alan el-Bara kasabasına topçu ateşi açtı. Tasil'de topçu ateşi sonucu 3 sivil yaralanırken, el-Bara'da ise 5 sivil hayatını kaybetti.