7 kişinin öldüğü uçak kazası Brezilya'nın San Paulo eyaletine bağlı Piracicaba kentinde meydana geldi. Bir iş adamına ait olduğu öğrenilen küçük uçak kalkıştan kısa süre sonra düştü. Alevlerin yükseldiği olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kaza sonucu iş adamı, eşi ve 3 çocuğunun da içinde olduğu 7 kişi hayatını kaybetti. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde uçağın düşmesiyle birlikte alev aldığı görüldü.
Nijerya’daki uçak kazasında 7 kişi öldü Nijerya’da hava kuvvetlerine ait yolcu uçağının düşmesi sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
3 kişinin öldüğü uçak kazası soruşturmasında bilirkişi raporu dosyaya girdi Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 3 kişinin hayatını kaybettiği 180 kişinin yaralandığı uçak kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında kusur durumuna yönelik hazırlanan bilirkişi raporu dosyaya girdi. Kaptan pilotun asli, yardımcı pilotun ise tali kusurlu bulunduğu raporda, Sabiha Gökçen ve Yeşilköy Havalimanı’nda görevli 2 kule görevlisi ve Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.(HEAŞ) da asli kusurlu olarak yer aldı.
Brezilya'da küçük uçak düştü, 7 ölü var
Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde küçük uçak düştü, içindeki 7 kişi öldü.
7 kişinin öldüğü uçak kazası Brezilya'nın San Paulo eyaletine bağlı Piracicaba kentinde meydana geldi. Bir iş adamına ait olduğu öğrenilen küçük uçak kalkıştan kısa süre sonra düştü. Alevlerin yükseldiği olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kaza sonucu iş adamı, eşi ve 3 çocuğunun da içinde olduğu 7 kişi hayatını kaybetti. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde uçağın düşmesiyle birlikte alev aldığı görüldü.
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