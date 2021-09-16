Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FIFA, dünya milli takım yeni sıramalasını yayınladı. A Milli Takım, EURO 2021'den puansız şekilde elendikten sonra 10 sıra birden gerilemişti.

MİLLİLER 41. SIRAYA DÜŞTÜ

FIFA'nın internet sitesinde yayınlanan yeni sıralamada, Türkiye Milli Takımı bu ay içerisindeki Karadağ beraberliği ve Hollanda mağlubiyeti sonrası 2 basamak daha düşerek 1455 puanla 41'inciliğe geriledi.

Belçika, klasmanın zirvesinde kalmayı sürdürdü. 2021 Kupa Amerika finalisti Brezilya 2'nci sıradaki yerini korurken, İngiltere, üçüncü sıraya yükseldi.

EURO 2020'ye son 16 turunda veda eden Fransa ise 1 basamak gerileyerek 4'üncü sıraya düştü.

EURO 2020 şampiyonu İtalya 5'inci, 2021 Kupa Amerika şampiyonu Arjantin de 6'ncı sırada yer aldı.

En büyük çıkışı, 6 basamak yükselerek 109'unculukla tarihinin en iyi seviyesine ulaşan Kosova kaydetti.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 21 Ekim'de açıklanacak.