Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emîrlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı. Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı. Körfez krizi, bu yıl 5 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde gerçekleştirilen 41. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'yle çözüme kavuşmuştu. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan es-Suud, zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısında, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırıldığını açıklamıştı. Krizin sona ermesinin ardından iki ülke arasında karşılıklı ziyaretler başlamış, kara, hava ve deniz sınırları açılmıştı.

Akar ve Çavuşoğlu Katarlı mevkidaşlarıyla Afganistan'ı görüştü Milli Savunma Bakanı Akar ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşlarıyla video telekonferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Afganistan'daki son gelişmeler ele alındı.

Türkiye-Katar savunma iş birliği güçleniyor Katar Genelkurmay Başkanı Ganim bin Şahin el-Ganim, Doha'da Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile savunma iş birliği konularını görüştü.