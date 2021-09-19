Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nin Cenin kentine gece saatlerinde baskın düzenledi.

Düzenlenen baskında İsrail askerleri ile Filistinliler arasında çatışma yaşandı.

Baskın sonucu bir evde arama yapan İsrail güçleri, 13 gün önce İsrail’de yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi’nden tünel kazarak kaçan son 2 Filistinli mahkumu yakaladı.

İsrail polisi yaptığı resmi açıklamada, mahkumların ordu ve İsrail İç İstihbarat Servisi Şin Bet'in yardımıyla Cenin'de yakalandığını duyurdu. Yakalanan mahkumların Eyhem Fuad Kemamci ve Yakub Nufeyat olduğu belirtildi.

6 KİŞİ FİRAR ETMİŞ 4'Ü YAKALANMIŞTI

Filistinli 6 mahkum 6 Eylül'de sabah saatlerinde, İsrail'in kuzeyindeki yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi’nden kaşıkla tünel kazarak kaçmıştı. İsrail güçleri, daha önce hapishaneden kaçan 6 Filistinliden 4'ünü yakaladığını duyurmuştu.

Filistinli genç, İsrailli adamın aracının altında ezildi İsrailli yerleşimci, Filistinli genci aracıyla ezip yaraladı.

Filistinli doktorun ölmesini sırtına basarak beklediler! Eli kanlı İsrail askerleri Filistin'deki zulmüne bir yenisi daha ekledi. İsrailliler Ortopedist Uz. Dr. Hazim Aljawlani'yi acımasızca öldürdü.