Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Daily Monitor gazetesinin haberine göre, Uganda Sağlık Bakanlığı, Ulusal İlaç Depolarına, kırsal bölgelerde kullanılmayan aşıların 25 Eylül'e kadar acilen toplatılması talimatı gönderdi.

30 Eylül'de süresi dolacak 455 bin aşı, yerel tesislerdeki düşük katılımdan ötürü kullanılmazken, aşıların zamanında toplanılıp kullanılmaması halinde çöpe gitmesinden korkuluyor.

AŞILAMAYA KATILIM DÜŞÜK

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Emmnauel Ainebyoona, geçen hafta, yeterli koordinasyonun sağlanamamasından ötürü aşılamaya düşük katılım olduğunu söylerken, aşı olması öncelik taşıyan riskli grubun sağlık tesislerine erişimde zorluk yaşadığı belirtiliyor.

Yaklaşık 3,9 milyon doz aşının geldiği Uganda'da nüfusun yüzde 2,84'ü ikinci doz aşıyı oldu. Ülkede vaka sayısı ise 122 bini aştı.

ABD'den ülkeye girişte Covid-19 aşısı zorunluluğu Son dakika haberine göre; ABD yönetiminin, ülkeye seyahat edecek 18 yaş üzerindeki tüm yabancı ülke vatandaşlarına Covid-19 aşısı zorunluğu getireceği belirtildi.

Pfizer-BioNTech: 5-11 yaş arası için aşı etkili ve güvenli Son dakika haberine göre; ABD'li ilaç şirketi Pfizer, Alman ortağı BioNTech ile geliştirdiği koronavirüs aşısının 5-11 yaş arasındaki çocuklar için etkili ve güvenli olduğunu açıkladı. Çocuklara uygulanan dozun güvenliğinin kanıtlandığı belirtilirken, aşının çocuklarda kol ağrısı ve ateş gibi geçici yan etkiler gösterdiği ifade edildi.