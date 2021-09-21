Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanada erken seçimle sandığa gitti. Liberal Parti liderliğinde seçime giden Başbakan Justin Trudeau, henüz resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 31,7'si ile birinci olmayı başardı.

TRUDEAU TEK BAŞINA İKTİDAR OLMAK İÇİN GEREKEN OYU ALAMADI

Bu oy oranı ile Kanada Federal Parlamentosundaki 308 sandalyeden 156'sını kazanan Başbakan Trudeau'nun partisi, tek başına iktidar olmak için gereken 170 milletvekilliğini kazanamadı.

Anamuhalefetteki Muhafazakar Parti ise oyların yüzde 34,1'ini almasına rağmen, seçim sistemi nedeniyle toplam 121 milletvekilliği çıkarabildi.

Seçimlerde, Quebec Bloğu Partisi yüzde 8,2 oy (32 milletvekilli), Yeni Demokrat Parti yüzde 17,6 oy (27 milletvekili) ve Yeşil Parti de yüzde 2,2 oy (2 milletvekili) aldı.

Kanada genelindeki seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre, 27 milyon 366 bin 297 seçmenden toplam 12 milyon 492 bin 213 kişi oy kullandı. Bu sonuçla seçimlere katılma oranı da yüzde 45,65 oldu.

Seçimler için ülke genelinde açılan 20 binden fazla seçim merkezinde, 105 bin 140 sandıkta oy kullanıldı.

KANADA HALK PARTİSİ LİDERİ KENDİ MEMLEKETİNDE KAYBETTİ

Bu arada Kanada Halk Partisi Lideri Maxime Bernier, memleketi olan Quebec eyaletinin Beauce kentinde yeterli oy alamadı.

Aşırı sağcı bir politika izleyen Bernier, bir önceki seçimlerde de parlamentoya girememişti.

Seçimlerde parlamentoya giremeyen bir başka parti lideri de Toronto Merkez seçim bölgesinden aday olan Yeşiller Partisi'nin lideri Annamie Paul oldu.

MONTREAL'DE SEÇİM SIRASINDA KAZA

Kanada genelinde sakin ve olaysız geçen genel seçimlerde, son gün Montreal'de meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden bir kadın sürücü, oy kullanmak için sırada bekleyen kalabalığa daldı.

Kazada, 4 erkek, 3 kadın ve 5 yaşındaki bir çocuk hayati tehlike olmayacak şekilde yaralandı.

Kanada'daki erken genel seçimlerin kesin resmi sonuçlarının bu hafta içinde açıklanması bekleniyor.

Kanada Başbakanı Trudeau’ya seçim kampanyasında taş attılar Kanada resmi yayın kuruluşu CBC’nin haberine göre, London kentindeki seçim kampanyası çalışmalarının ardından seçim otobüsüne yönelen Trudeau’ya, aracına bineceği sırada çakıl taşları fırlatıldı.

Kanada erken seçim tarihini açıkladı Kanada Başbakanı Justin Tredeau, Kanada Genel Valisi Mary Simon ile seçimler hakkında görüşme yaptı. Görüşmelerinin ardından ülkede erken seçimin 20 Eylül’de yapılacağını açıkladı.