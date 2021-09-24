Türkiye Gazetesi

Koalisyon Güçleri'nin IKBY'deki Askerî Danışman Grubu Yardımcısı Todd Burroughs, Peşmerge güçlerine yapılan askerî araç yardımını Twitter hesabından duyurdu. Peşmerge Bakanlığına 60'tan fazla askerî araç verildiğini açıklayan Burroughs "Böylece Peşmerge güçlerinin DEAŞ ile mücadelesinde manevra kabiliyeti artırıldı" dedi. Koalisyon güçleri, 8 Eylül'de 150 araç, 13 Eylül'de 20 ve önceki gün de 70 zırhlı araç yardımında bulunmuştu. Araçlar, ABD Savunma Bakanlığı tarafından DEAŞ'a Karşı Eğit ve Donanım Fonu (CTEF) programı aracılığıyla finanse ediliyor.

PKK ile Peşmerge çatışması kaçınılmaz PKK’ya karşı intikam yemini eden Mesud Barzani cephesinde hazırlıklar sürüyor. Erbil milletvekili Azad Küreci iki unsur arasında çatışmanın kaçınılmaz olduğunu söyledi.