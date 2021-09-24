Türkiye Gazetesi

Çok konuşulacak sezonlarından birini yaşayan Formula 1'de sıradaki durak Rusya. Birçok kazaya sahne olan ve Red Bull'dan Max Verstappen ile Mercedes'ten Lewis Hamilton arasında gidip gelen şampiyonanın 15. yarışı Rusya'nın 5,8 kilometrelik Soçi Pisti'nde düzenlenecek. Yarış 53 tur üzerinden yapılan yarış pazar günü 15.00'de başlayacak. Yarışın sıralama turları ise yarın aynı saatte gerçekleşecek.

HAMİLTON-VERSTAPPEN DÜELLOSU SÜRÜYOR

Tüm heyecanı ile devam eden Formula 1'de Mercedes pilotu Hamilton, 8. şampiyonluğunun peşinde. Hamilton bu sene de şampiyon olmayı başarabilirse Formula 1 tarihinde en çok şampiyon olan isim olacak. Red Bull ile çıktığı ilk yarışını kazanan genç pilot Verstappen ise yakaladığı ivme ile ilk şampiyonluğunu yaşamanın peşinde.



İkili en son geçtiğimiz İtalya Grand Prix'sinde birbirleriyle kaza yapmış ve yarışı bitirememişlerdi.

Şu ana kadar Red Bull-Honda takımından Max Verstappen'in 7, Lewis Hamilton'ın (Mercedes) 4, Sergio Perez (Red Bull-Honda), Esteban Ocon (Alpine) ve Daniel Ricciardo'nun (McLaren-Mercedes) ise birer yarış galibiyeti bulunuyor.

Bugün alıştırma turlarının yapıldığı Rusya Grand Prix'sinin sıralama turları, yarın TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek. Yarış ise 26 Eylül Pazar günü aynı saatte başlayacak.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar klasmanı

1. Max Verstappen (Hollanda): 226.5 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 221.5 puan

3.Valtteri Bottas (Finlandiya): 141

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 132

5. Sergio Perez (Meksika): 118

Takımlar klasmanı

1. Mercedes 362,5

2. Red Bull-Honda: 344.5

3. McLaren-Mercedes: 215

4. Ferrari: 201,5

5. Alpine-Renault: 95