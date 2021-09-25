Türkiye Gazetesi

Paris Savcılığı, Sanchez’i 1974'te iki kişinin ölümüne ve 34 kişinin yaralanmasına sebep olan terör saldırısı sebebiyle müebbet hapis cezasını onadı. Sanchez, 1974'teki bombalı saldırı sebebiyle 2017’de müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Sanchez ayrıca, 1975'te ise üç kişiyi öldürmekten, 1982 ve 1983'te Fransa'da 11 kişinin hayatını kaybettiği dört bombalı saldırı düzenlemiş ve iki defa müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Sanchez, 1994'te yakalanmıştı.