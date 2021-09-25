Paris Savcılığı, Sanchez’i 1974'te iki kişinin ölümüne ve 34 kişinin yaralanmasına sebep olan terör saldırısı sebebiyle müebbet hapis cezasını onadı. Sanchez, 1974'teki bombalı saldırı sebebiyle 2017’de müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Sanchez ayrıca, 1975'te ise üç kişiyi öldürmekten, 1982 ve 1983'te Fransa'da 11 kişinin hayatını kaybettiği dört bombalı saldırı düzenlemiş ve iki defa müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Sanchez, 1994'te yakalanmıştı.
'Çakal Carlos'a 3. defa müebbet
25.09.2021 - 03:26 | Son Güncelleme: 25.09.2021 - 03:26
Türkiye Gazetesi
Dünya genelinde 1970'li ve 1980'li yıllarda birçok terör saldırısı sorumlusu olarak yargılanan ve 'Çakal Carlos' olarak bilinen Illich Ramirez Sanchez, çarptırıldığı müebbet hapis cezasına karşı açtığı temyiz davasını kaybetti.
Etiketler : çakal carlos,çakal carlos müebbet,çakal carlos kimdir,
804495 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/804495.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER