Türkiye Gazetesi

Almanya'da halk, yarın genel seçimlerde 20. Dönem Federal Meclis'i belirlemek için sandık başına gidecek. 60,4 milyon seçmenin bulunduğu ülkede, ana akım partilerin birbirlerine yakın oy oranları yüzünden yaklaşık 900 bin Türk asıllı seçmenin tercihi bu seçimde belirleyici olacak. Pandemi sebebiyle partiler ve adayların geleneksel kampanya yöntemleri yerine dijital mecralara yoğunlaştığı seçim için 16 eyalette 85 bin sandık kuruldu. 2,8 milyon gencin ilk kez oy kullanacağı ülkede yaklaşık 650 bin seçim görevlisi çalışacak. 47 partinin yarıştığı seçime katılan 6 bin 211 aday arasında, çeşitli partilerden 100'den fazla Türk kökenli bulunuyor.

RÜZGÂR SPD'DEN YANA

Ülkeyi 16 yıldır yöneten Başbakan Angela Merkel’in yeniden aday olmayacağı seçimlerde; Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri 60 yaşındaki CDU Genel Başkanı Armin Laschet’i, Sosyal Demokrat Parti (SPD) 63 yaşındaki Maliye Bakanı Olaf Scholz’u ve Yeşiller 40 yaşındaki partinin Eş Başkanı Annalena Baerbock’u başbakan adayı gösterdi. Son anketlere göre seçimlerde rüzgâr, Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) yana esiyor. SPD adayı Scholz'un partisinin oy oranı anketlere göre yüzde 25 iken, Armin Laschet'i aday gösteren CDU/CSU’nun oy oranı yüzde 23. seçimlerin ardından muhtemel koalisyonda yer alması beklenen Yeşiller yüzde 16,5'e yükselirken, liberal Hür Demokratik Parti (FDP) ise yüzde 11'de sabit kaldı. Anketler, seçimin galibinin parlamento çoğunluğuna ulaşabilmek için hem Yeşiller'e hem de Lindner'ın FDP'sine ihtiyaç duyacağını gösteriyor.

GÖZLER AFD'DE

Öte yandan 2017’de yüzde 12,4 oranında oy alan aşırı sağcı ve ırkçı görüşleriyle bilinen Almanya için Alternatif'in (AfD) bu seçimde ne kadar oy alacağı merakla bekleniyor. Son anketlerde oy oranı yüzde 11-12 civarında gözüken AfD'nin özellikle ülkenin doğu eyaletlerinde güçlü çıkacağı öngörülüyor. Yüzde 5’lik seçim barajını geçmesi beklenen Hür Demokrat Parti’nin (FDP) oy oranı yüzde 11- 12 olarak verilirken Sol Parti’nin de yüzde 6-7 oy alacağı tahmin ediliyor.

Almanya'da 1957 yılından beri mektupla oy kullanma imkânı bulunurken, bu seçimlerde pandemi sebebiyle mektupla oy kullanma oranın yüzde 40 civarında olması bekleniyor

CDU LİDERİ LASCHET’TEN GURBETÇİLERE ÖZEL İLGİ

Başbakan Angela Merkel’in desteklediği CDU Genel Başkanı Armin Laschet, Türk kökenli vatandaşlara, seçimlerde oy kullanmaları çağrısında bulundu. Türkçe ve Almanca yayın yapan Metropol FM'in canlı yayınına konuk olan Laschet, çok sayıda Türk kökenlinin de oy kullanma hakkı olduğunu hatırlatarak "Onların seçimlere katılmasını umut ediyorum çünkü bu çok önemli” dedi. Seçimlerde demokratik partilere oy verilmesinin önemine işaret eden Laschet "Ben kişisel olarak Türk kökenlilerin bana ve böylelikle CDU'ya oy vermelerini bekliyorum. Ben başbakan olmak istiyorum" dedi. Laschet, Almanya’daki ırkçı saldırılara değinerek ülkedeki aşırı sağcı çevrenin yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi. Ülkede camilere saldırılar yapıldığını ve sokakta insanların ırkçılıkla karşılaştığına işaret eden Laschet "Buna karşı mücadele etmemiz lazım. Bunu Alman başbakanın da yapması lazım. Çünkü Almanya’da yaşayan herkesin başbakanıdır" diye konuştu.

Almanya'da Covid aşısı yaptırmayanlara hayat pahalı olacak Almanya’da Covid aşısı yaptırmayı reddedenler için hayat pahalı olacak.

Almanya'nın Başbakan adayı: Türkiye ile ilişkilerimizi yeniden iyileştireceğim Almanya'da, 26 Eylül'de yapılacak genel seçimlerle beraber 16 yıllık Angela Merkel dönemi sona erecek. Seçimlerde Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı Armin Laschet, iktidara gelmeleri hâlinde Türkiye-Almanya ilişkilerini yeniden iyileştireceklerini söyledi.

Almanya başbakan adayı Laschet: Türkiye çok önemli bir ülke Almanya'da başbakan adayı Armin Laschet, iktidara gelmeleri hâlinde Türkiye ile ilişkileri daha iyi hâle getireceğini söyledi.