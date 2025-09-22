İsrail'i şoke eden tarihi adım! Filistin'e 4 tanıma, 6 ülke de sırada

YEŞİM ERASLAN ANKARA - Her yıl dünya liderlerini ABD’nin New York şehrinde bir araya getiren Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul görüşmeleri bu sene ayrı bir önem taşıyor. Liderler bugünden itibaren New York’taki BM Genel Merkezinde, oldukça kritik bir Genel Kurul haftası için bir araya geliyor.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları iki yıldır aralıksız devam ederken BM Genel Kurulu, Filistin’in devlet olma mücadelesinde önemli konuşmalara sahne olacak. Özellikle Avrupa’nın önde gelen ülkelerinin Filistin Devleti’ni tanıması İsrail’i uluslararası arenada köşeye sıkıştıracak.

Genel Kurul öncesi Kanada, Avustralya, Portekiz ve İngiltere’den açıklama geldi, Filistin’i tanıyan ülke sayısı 151’e çıktı. Bugün de Fransa lideri Emanuel Macron tanıma kararını duyuracak. Kısa zamanda Belçika, Lüksemburg, Malta, Andorra ve San Marino’nun da Filistin’i tanıması bekleniyor.

NETANYAHU'DAN TEHDİT

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, barış umudunu ve iki devletli çözümü yeniden canlandırmak için Filistin devletini resmî olarak tanıdıklarını belirterek “Orta Doğu’da artan dehşet karşısında, barış ve iki devletli çözüm ihtimalini canlı tutmak için harekete geçiyoruz” dedi. Filistin’i tanıma kararları sonrası öfke nöbeti geçiren Netanyahu ise Batı Şeria’yı ilhak tehdidinde bulundu.

İngiltere, “Filistin Devleti’ni” tanıyan ilk G-7 ve BM Güvenlik Konseyi Daimî Üyesi ülke oldu. Fransa’nın tanıması ile BM Güvenlik Konseyi’nin 5 daimî üyesi arasında Filistin’i tanımayan tek ülke ABD olarak kalacak. ‘Tanıma’ kararı, Filistin’in 1967 öncesi Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs’ü de kapsayan sınırları içindeki egemenliğini ve bağımsızlığını kabul etmeyi içeriyor. Bu gelişmelerin Filistin’in diplomatik konumunu güçlendirmesi ve İsrail üzerindeki uluslararası baskıyı artırması öngörülüyor. İsrail’in Gazze’deki katliamları sonrasında İspanya, Norveç, İzlanda ve Slovenya geçtiğimiz yıl Filistin’i devlet olarak tanımıştı.

Önceki hafta, BM Genel Kurulu, Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin New York Bildirgesi’ni onaylayan tasarıyı, ABD’nin de aralarında olduğu 10 ülkenin “hayır” oyuna karşı 142 “evet” oyuyla kabul etmişti. Oylama sonucunun, Washington-Tel Aviv cephesinin Gazze’deki savaş konusunda daha yalnız kaldığının bir göstergesi olduğu belirtiliyor.

PRATİK SONUÇLAR ELDE EDİLECEK

Filistin’in devlet olarak tanınması, sembolik olmasının ötesinde pratik sonuçlar doğuracak. Tanımayla, Filistin’in uluslararası örgütlere tam üye olma, uluslararası mahkemelerde hak talep etme ve diplomatik ilişkiler kurma yeteneğini güçlendirecek. Filistin’in Uluslararası Ceza Mahkemesine üye olması, İsrail’e karşı hukuki adımlar atmasını sağlayacak.

Türkiye, 15 Kasım 1988’de bağımsızlığını ilan eden Filistin’i aynı gün tanımıştı.