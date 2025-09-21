Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
AK Parti Sözcüsü Çelik: Filistin'i tanıma kararları soykırım şebekesine verilmiş güçlü bir cevap

AK Parti Sözcüsü Çelik: Filistin'i tanıma kararları soykırım şebekesine verilmiş güçlü bir cevap

- Güncelleme:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bugün 3 ülkenin Filistin devletini tanımasına ilişkin önemli bir paylaşım yaptı. Çelik, paylaşımında, "İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin Devleti'ni tanıması soykırım şebekesine verilmiş anlamlı ve güçlü bir cevaptır. Filistin Devleti'nin daha çok ülke tarafından tanınması, sokaklarda insanlık değerlerine sahip çıkan dünyanın her yerindeki asil insanların sesinin duyulmasıdır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin Devleti'ni tanımasına ilişkin paylaşım yaptı.

"ATEŞKESİN SAĞLANMASI VE SOYKIRIM ŞEBEKESİNİN YARGILANMASI HEDEFLERİNE ULAŞILMALIDIR"

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin Devleti'ni tanıması soykırım şebekesine verilmiş anlamlı ve güçlü bir cevaptır. Filistin Devleti'nin daha çok ülke tarafından tanınması, sokaklarda insanlık değerlerine sahip çıkan dünyanın her yerindeki asil insanların sesinin duyulmasıdır. İnsanlık ittifakı ateşkesin sağlanması ve soykırım şebekesinin yargılanması hedeflerine ulaşmalıdır.

"FİLİSTİN DEVLETİ, ARTIK SADECE SİYASİ BİR KONU DEĞİL, İNSANLIK DEĞERLERİNİN BAŞLIĞIDIR"

Ömer Çelik, "Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğüne sahip Filistin Devleti, artık sadece siyasi bir konu değil, insanlık değerlerinin başlığıdır." ifadelerini kullanarak, "Filistin davasının en gür sesi olan Cumhurbaşkanımızın BM Genel Kurulu'nda yapacağı konuşma, bir kere daha insanlık ittifakının sesi olacaktır." dedi.

