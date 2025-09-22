Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Balıkesir'de deprem mi oldu, büyüklüğü kaç? Son dakika deprem listesi

Balıkesir'de deprem mi oldu, büyüklüğü kaç? Son dakika deprem listesi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Balıkesir&#039;de deprem mi oldu, büyüklüğü kaç? Son dakika deprem listesi
Haberler

Son dakika deprem haberi Balıkesir'den dan geldi. İnternette şu sıralar en çok merak edilen ve araştırılan ise Balıkesir'deki depremin büyüklüğü kaç? sorusu oldu. Peki Balıkesir depreminin merkez üssü neresi, AFAD son depremler listesinde Balıkesir depremi var mı? İşte Balıkesir'deki depremle ilgili ayrıntılar...

Türkiye'deki son depremler araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin deprem listesi bulunduğu bölgede sarsıntı hissedenler vatandaşlar tarafından takibe alınıyor. Balıkesir sallandı, depremin merkez üssü ne, büyüklüğü kaç? İşte Balıkesir son depremler listesi...

BALIKESİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), son depremin Balıkesir'de meydana geldiğini duyurdu.

SON DAKİKA BALIKESİR'DE DEPREM NEREDE OLDU, BÜYÜKLÜĞÜ NE?

Balıkesir'de saat 06:59 sularında olan Sındırgı merkezli depremin büyüklüğü 3,7 olarak ölçüldü. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem kuvvetli hissedildi. 

EGE'DE ŞİDDETLİ DEPREM!

Öte yandan gece yarısı Ege Denizi'nde bir şiddetli deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 8,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Balıkesir'de deprem mi oldu, büyüklüğü kaç? Son dakika deprem listesi - 1. Resim

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Kaynak: Türkiye Gazetesi

