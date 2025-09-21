Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Portekiz, Filistin Devleti'ni resmen tanıdı!

Kanada, İngiltere ve Avustralya'nın ardından Portekiz de Filistin Devleti'ni resmen tanıdı. Böylelikle son 24 saat içinde Filistin'i resmen tanıyan ülke sayısı 4'e yükselmiş oldu.

Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel, Filistin devletini resmen tanıdıklarını duyurdu.

Filistin'i son 24 saat içinde resmen tanıyan ülke sayısı 4'e yükseldi. İngiltere, Avustralya ve Kanada'nın ardından Portekiz de Filistin devletini resmen tanıdı.

Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel, ülkesinin Filistin devletini resmen tanıdığını duyurarak, "kalıcı barış için tek çözüm olan iki devletli çözümü desteklediklerini" ifade etti.

FRANSA VE BELÇİKA DA FİLİSTİN'İ TANIYACAK

Önümüzdeki günlerde ABD’nin New York kentinde düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda Fransa ve Belçika’nın da Filistin devletini tanıması bekleniyor.

