Türkiye Gazetesi

Irak Başbakanı Mustafa el-Kâzımi’nin Basın Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ile ilişkileri normalleştirme talebinde bulunan ve kendilerini Arap Şii ve Sünni aşiretlerinin temsilcileri olduklarını iddia eden tarafların Irak halkının değil, sadece kendi görüşünü ifade ettikleri vurgulandı. Söz konusu toplantının 10 Ekim’de yapılacak erken seçimlerin yaklaştığı sırada yapılmasının "seçimlerin adil ve şaibesiz bir şekilde geçmesine engel olunması" amacı taşıdığı kaydedildi. "İsrail ile normalleşme fikri Irak devletince kabul edilmez" denilen açıklamada “Irak hükûmeti tarih boyunca Filistin halkının haklı davasını savunmuştur. Irak’ın Filistin haklarının savunulması, başkenti Kudüs olan bağımsız bir devletin kurulması konusunda tavrı değişmez" ifadeleri yer aldı. İsrail ile Birleşik Arap Emîrlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında 15 Eylül 2020'de ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı. Hartum yönetimi de 23 Ekim 2020'de bu ülkelerin arasına katıldı. Sudan'ın ardından Fas 10 Aralık 2020'de Tel Aviv’le anlaşma yapmıştı.

İşgalci İsrail askerleri 10 yaşındaki İsmail'i döve döve gözaltına aldı Batı Şeria’nın El-Halil kentinde yaşayan En-Niççe ailesinin 10 yaşındaki oğulları İsmail, İşgalci İsrail'in zorba askerleri tarafından dövülerek gözaltına alındı.