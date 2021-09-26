Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurul görüşmeleri kapsamında konuşan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile iş birliği arayışında her türlü çabayı göstereceğini belirtti.

Türkiye ve Yunanistan arasında bir yılı aşkın süredir yaşanan gerginliğe dair değerlendirmelerde bulunan Miçotakis, Yunanistan'ın, Türkiye ile diyalog kanallarını her zaman açık tutmak istediğini, 2020'de iki ülke arasında yaşanan gerginliğin tekrar etmesini istemediklerini söyledi.

Miçotakis, Yunanistan'ın egemenlik haklarını korumaya devam edeceğini belirterek Türkiye'nin aldığı "casus belli" kararı sebebiyle Yunanistan'ın 1995 yılından beri güç kullanma tehdidiyle karşı karşıya olduğunu iddia etti.

Türkiye ile iş birliği yaparak yeni ortak düşmanlarla birlikte mücadele edilebileceğini savunan Miçotakis, Türkiye ile iklim krizi ve mülteci sorununda iş birliği yapılabileceğini kaydetti.

Miçotakis, tarih ve coğrafyanın iki ülkeyi birbirine bağladığını ifade ederken "Türkiye ile iş birliği arayışına devam etmek için hiçbir çabadan kaçınmayacağım" dedi.

Türkiye'den Yunanistan'ın NAVTEX'ine itiraz NAVTEX'i Yunanistan'ın Girit'in doğusunda faaliyet gösterecek araştırma gemisine yönelik NAVTEX'inin Türk Kıta Sahanlığını kapsaması nedeniyle Türkiye itiraz NAVTEX’i yayınladı.