Son dakika deprem haberi Filipinler'den geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 98 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün Talisay'ın 8 kilometre batısı olduğunu duyurdu. Can kaybının yaşanmadığı depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
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Filipinler'de 5,7 büyüklüğünde deprem oldu
26.09.2021 - 21:37 | Son Güncelleme: 26.09.2021 - 21:44
Türkiye Gazetesi
Filipinler'in Cebu eyaletinin Talisay kentinde 5,7 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.
Son dakika deprem haberi Filipinler'den geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 98 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün Talisay'ın 8 kilometre batısı olduğunu duyurdu. Can kaybının yaşanmadığı depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Etiketler : deprem,haberler,filipinler,
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