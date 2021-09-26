Son dakika deprem haberi Filipinler'den geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 98 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün Talisay'ın 8 kilometre batısı olduğunu duyurdu. Can kaybının yaşanmadığı depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

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Japonya'da 6,2 büyüklüğünde deprem Japonya'da 6,2 büyüklüğünde deprem Japonya'nın Tokaido bölgesinin güney kıyılarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.