Türkiye Gazetesi

Maceracılar tarafından Umman’da bulunan delik, araştırılmaya devam ediyor. “Dünya'yı yok edebilecek süper yanardağ” olduğu iddia edilen delikle ilgili sıcak gelişme yaşandı.

“GARİP BİR HAVA VARDI”

Delikteki ilk izlenimleri hakkında açıklamalarda bulunan Jeoloji profesörü Mohammed al-Kindi, "İçeri indiğimizde garip bir hava vardı. Ayrıca burunlarımıza kötü bir de koku çarptı. Obrukta ölü hayvanlar var. Gerçekten gizemli bir bölge" ifadelerini kullandı.

SÖYLENTİLER BAŞLADI

Delikle ilgili korkutan söylentiler de kulaktan kulağa yayılmaya devam ediyor. Bu söylentilerden en dikkat çeken ise “Dünya'yı yok edebilecek süper yanardağ” olması oldu.

ARAŞTIRMALAR DEVAM EDİYOR

Bilim insanları, obruktan su, kaya parçası ve toprak aldıklarını belirterek bunların incelenmesi sonucunda oluşturulacak kapsamlı raporun önümüzdeki günlerde yayınlanacağını açıkladı.

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