Türkiye Gazetesi

Afganistan’ın Birleşmiş Milletler büyükelçisi, Taliban’ın temsil talebinin ardından BM Genel Kurul’a hitabından vazgeçti.

YAZILI TALEPTE BULUNMUŞTU

Afganistan'ın başkenti Kabil'e girerek kontrolü ele geçiren Taliban, ülkede temsilcisi olarak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantısına katılmak ve hitapta bulunmak için yazılı talepte bulunmuştu. Konuşmalarına ek olarak kendilerinden bir temsilcinin de Genel Kurul'a hitap etmesini içeren yazılı talep, Taliban'ın ilan ettiği yeni hükümette dışişleri bakanı olarak duyurulan Amir Khan Muttaqi tarafından iletildi.

Talibanlı hayat! Kabil'deki esnaf kepenkleri açmaya başladı Afganistan’da yönetimin Taliban’a geçmesi 1. ayını doldururken, ülkede 9 gün önce de geçici hükûmet kuruldu.

Macron'dan Taliban açıklaması Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Taliban'ın terör örgütleriyle ilişkisi konusunda özellikle dikkatli olacağız. Bu bizim güvenliğimiz içindir." dedi.

AB: Taliban'ın geçici hükümeti verilen sözleri karşılamıyor Avrupa Birliği yetkilileri, Afganistan'da Taliban'ın açıkladığı "geçici hükümet" oluşumunun, Taliban tarafından uluslararası camiaya verilen sözleri karşılamadığını bildirdi.