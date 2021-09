Türkiye Gazetesi

Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis ile üçlü görüşmede bir araya geldi.

BM Genel Merkezi'ndeki görüşme sonrası Tatar, görüşmenin nasıl geçtiğine ilişkin sorusuna, şu cevabı verdi:

"İyi bir öğle yemeği oldu. Çeşitli konuları konuştuk ilerleme görmeyi umut ediyoruz ama tabii bu sadece öğle yemeğiydi. Genel Sekreter birkaç gün içinde görüşmeye ilişkin bir açıklama yapacak. Her şeyi konuşmaya çalıştık. Genel Sekreter'in yeni yollar bulabileceğine inanıyoruz. Bizim hakkımız, egemen eşitlik ve tanınmak ve bu şekilde önümüze bakabiliriz. Şu an yapmamız gereken Kıbrıs Türk halkının haklarını korumak ve ileriye dönük yolları görüşmek için her fırsatı kullanacağız."

ANASTASİADİS'TEN AÇIKLAMA

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, Kıbrıs'ta iki devletli çözüme "açık olmadıklarını" söyledi.

Anastasiadis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile üçlü görüşme öncesi BM Genel Merkezi'ne giriş yaparken gazetecilerin sorusunu cevaladı.

"Kıbrıs'ta iki devletli çözüme açık mısınız?" sorusu üzerine Anastasiadis, "Hayır. Ben iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyona açığım." yanıtını verdi.

"BİZİM ZATEN DEVLETİMİZ 60 YILDIR VAR"

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise, BM Genel Merkezi'ne giriş yaparken, Rum liderin iki devletli çözümü reddeden açıklamasının sorulması üzerine, şunları söyledi:

''Bizim zaten devletimiz 60 yıldır var, iki devlet zaten Kıbrıs'ta ve Kıbrıs'ın gerçekleri. 60 yıldır Kıbrıs'ta iki devlet var, Kıbrıs'ın kuzeyindeki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti Devletidir, 60 yıldır vardır, bu saatten sonra kimse 60 yıllık devletinden vazgeçmez.''

