Türkiye Gazetesi

Almanya'daki genel seçimlerden; 16 yıllık iktidarın ardından yeniden aday olmayan Şansölye Angela Merkel’in Hristiyan Demokrat Birlik Partisini (CDU) sandıkta mağlup eden Sosyal Demokrat Parti (SPD) zaferle çıktı. Federal Seçim Kurulunun açıkladığı geçici resmî sonuçlara göre 20. Dönem Federal Meclisin oluşması için yapılan genel seçimleri, Maliye Bakanı Olaf Scholz’u başbakan adayı gösteren SPD kazandı. 2017 seçimlerine göre oyunu 5,2 puan artıran SPD, yüzde 25,7 ile birinci parti oldu.

CDU Genel Başkanı Armin Laschet’i başbakan adayı gösteren Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerin oyu ise dört yıl önceki seçimlere göre 8,9 puan azaldı ve yüzde 24,1 ile ikinci sırada yer aldı. Yeşiller Partisi, oy oranını 5,8 puan artırarak 14,8 ile üçüncü oldu. Oy oranını 0,7 puan yükselten Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 11,5 ile dördüncü sırada yer aldı. Göçmen ve İslam karşıtı Almanya için Alternatif (AfD) partisi ise bir önceki seçime göre oy oranında 2,3 puan düşüş yaşadı ve yüzde 10,3 ile beşinci parti oldu. Sol Parti de bir önceki seçimlere göre 4,3 puan oy kaybederek 4,9 ile altıncı parti çıktı. Yüzde 5’lik seçim barajını geçememesine rağmen en az üç bölgeden milletvekili çıkaran Sol Parti, Alman Seçim Kanunu’na göre elde ettiği oy oranında milletvekili kazandı ve gelecek yasama döneminde Meclis’te grup olarak temsil edilecek.

SCHOLZ: SEÇMEN “ÜÇ PARTİ” DEDİ

Seçimin kazananı Scholz, partisinin genel merkezinde zafer konuşması yaptı. “Burada çok mutlu bir SPD görebilirsiniz” ifadesini kullanan Scholz “Alman halkı tercihlerini sandığa yansıtarak Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Liberallere oy verdi. Seçmen, kurulacak koalisyon hükûmetini belirlemiştir. Aynı zamanda Alman halkı, Hristiyan Birlik partilerine sandıkta verdikleri mesajla Hristiyan Birlik partilerinin muhalefet olmalarını istedi. Sandıktan çıkan netice budur” ifadelerini kullandı.

19 TÜRK ASILLI VEKİL SEÇİLDİ

100'den fazla Türk asıllı adayın yarıştığı seçimde, Federal Meclis'e (Bundestag) girmeye hak kazananlar belli oldu. 18 Türk asıllı aday ve Türkiye kökenli Rum bir aileden gelen Takis Mehmet Ali de milletvekili olarak Meclis'e girdi.

Türk asıllı milletvekillerinin partilere göre dağılımı şöyle:

SPD: Aydan Özoğuz, Hakan Demir, Metin Hakverdi, Macit Karaahmetoğlu, Derya Türk-Nachbaur, Mahmut Özdemir, Cansel Kızıltepe, Gülistan Yüksel ve Nezahat Baradari

Yeşiller: Cem Özdemir, Ekin Deligöz, Canan Bayram, Filiz Polat ve Melis Sekmen

Sol Parti: Ateş Gürpınar, Sevim Dağdelen ve Gökay Akbulut

CDU: Serap Güler

Böylece geçen seçimde 14 olan Türk kökenli milletvekili sayısı 2021 seçimlerinde 19'a yükseldi.

II. DÜNYA SAVAŞI SONRASI EN DÜŞÜK OY

Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) kazandığı seçimlerde bir ilk yaşandı. Almanya tarihinde ilk defa birinci gelen parti, yüzde 31'den daha düşük oy almış oldu.

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan genel seçimlerde en düşük oy oranını aldı.

Yeşiller Partisi, şimdiye kadarki genel seçimlerde en yüksek oy oranını (yüzde 14,8) yakaladı. Ancak buna rağmen Yeşiller üçüncü olabildi.

CDU adayı Armin Laschet, partisinin ikinci olsa bile bir hükûmet kurmaya çalışacağını söyleyerek "Muhafazakârlar tarafından yönetilen bir hükûmet kurmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız çünkü Almanya'nın ülkemizi modernize edecek bir koalisyona ihtiyacı var" dedi.

UZMANLAR: HÜKÛMETİN KURULMASI UZUN SÜRER

Seçimi kazanan Scholz'un koalisyonla ilgili ilk açıklamasına rağmen uzmanlar, ülkede yeni hükûmetin kurulmasının uzun sürebileceğini belirtiyor. 2017'de yeni hükûmetin kurulması yaklaşık altı ay sürmüştü. Bu sebeple yeni hükûmet kurulana kadar mevcut hükûmet, Başbakan Angela Merkel liderliğinde görevde kalacak. Bununla birlikte gelecek yıl görev süresi sona erecek olan Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in bir kere daha seçilip seçilemeyeceğinde kurulacak hükûmet etkili olacak.

Almanya’da nefes kesen seçim Almanya’da halk, 20. Dönem Federal Meclisi (Bundestag) belirlemek için sandık başına gitti. Yaklaşık 60,4 milyon seçmenin bulunduğu ve Başbakan Angela Merkel'in aday olmadığı genel seçimlere 47 parti katıldı.

Almanya'da seçimin sonucunu Türkler belirleyecek Almanya yarın sandık başına gidecek. Ana akım partilerin birbirlerine yakın oy oranları yüzünden yaklaşık 900 bin Türk asıllı seçmenin tercihleri seçimde belirleyici olacak.