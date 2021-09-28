Türkiye Gazetesi

Japonya Sağlık Bakanlığı'nca oluşturulan bir uzman heyet grubu İngiliz ilaç firması tarafından geliştirilen "sotrovimab" adlı ilacın etkilerini ve güvenirliliğini inceledi.

BAKANLIK YEŞİL IŞIK YAKTI

Heyetin tavsiyesi ile Bakanlık, koronavirüsün hafif seyrettiği hastalarda "sotrovimab" ilacının kullanılmasına yeşil ışık yaktı.

Covid-19'u etkisizleştiren antikor içerdiği bilinen ve damar içinden uygulanan "sotrovimab" oksijen desteğine ihtiyaç duymayan hastaların tedavisinde kullanılacak.

NHK, deniz aşırı klinik testlerinde ilacın, hastaneye kaldırılma ve ölüm risklerini yüzde 79 oranında düşürdüğünü aktardı.

Japonya'da temmuz ayı sonunda Covid-19'a karşı antikor kokteylinin ülke içi kullanımına onay verilmişti.

Rusya, 'Avifavir' adlı koronavirüs ilacını ihraç etmeye başladı Rusya yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedavisinde kullanılan "Avifavir" adlı ilacı ihraç etmeye başladı. Belarus, Avifavir alan ilk ülke oldu.

Madagaskar'ın bitkisel koronavirüs ilacı artık kapsül olacak Madagaskar'ın Covid-19'a karşı geliştirdiği bitkisel ilaç Covid Organics'i (CVO) kapsül şeklinde üreteceği bildirildi. İlaç sıtmaya karşı etkili olan artemisia bitkisinden üretildi.