Türkiye Gazetesi

Almanya’da hafta sonu yapılan seçimlerin ardından gözler koalisyon görüşmelerine çevrildi. Avrupa Birliği’nin (AB) en büyük ekonomisi olan Almanya’da önümüzdeki haftaları domine edecek koalisyon görüşmelerinin ana odağı maliye ve finans üzerinde yaşanacak mücadele olacak. Yeşiller, AB içinde tümüyle mali entegrasyondan yanayken Hür Demokrat Parti (FDP), AB ile mali entegrasyonda daha ileriye gidilmemesi gerektiğini savunuyor. Bu sebeple koalisyonda kimlerin olacağı ve kimin Maliye Bakanlığını alacağı çevre ülkeler ve uluslararası ortaklar için de çok önemli. Yapılan bir araştırmaya göre halkın yüzde 55’i Sosyal De- mokrat Parti (SPD), Yeşiller ve liberal Hür De- mokrat Parti’den (FDP) oluşan “trafik ışığı” koalisyonunu destekliyor. Ankete katılanların yüzde 33’ü ise CDU/CSU, Yeşiller ve FDP’den oluşan Jamaika koalisyonundan yana görüş bildirdi. Yüzde 22’si ise Hristiyan Birlik Partileri CDU/CSU, liberal FDP ve Yeşiller koalisyonuna olumlu bakıyor. Liberal parti destekçilerinin yüzde 41’i “trafik ışığı” koalisyonunu, yüzde 51’i Jamaika koalisyonunu destekliyor. Yeşiller destekçilerinin yüzde 81’i ise “trafik ışığı”nı istiyor, yüzde 16’sı Jamaika koalisyonunu destekliyor. Deutsche Welle’nin (DW) hemen seçim sonrası internet sitesinde yaptığı “Hangi Koalisyonu İstersiniz?” anketinde “trafik lambası” yüzde 28 ile başı çekti. SPD-Yeşiller-Sol Parti koalisyon seçeneği de yine yüzde 27 ile onu takip etti, mevcut Büyük Koalisyon ise yüzde 26 oy aldı.

HÜKÛMETİ KURMAK İÇİN 371 YETİYOR

740 kişilik Almanya Federal Parlamentosu Bundestag’da hükûmet kurmak için 371 kişilik çoğunluğa ulaşmak gerekiyor. Oy oranlarına göre olabilecek senaryolar şu şekilde oluşuyor:

Trafik Lambası: SPD (210) + Yeşiller (116) + FDP (93) =419

Jamaika: CDU (195) + Yeşiller (116) + FDP (93) =404

Büyük Koalisyon: CDU/CSU (195) + SPD (210) =405

Kırmızı-Yeşil: SPD (210) + Yeşiller (116) =326

Kırmızı-Kırmızı-Yeşil: SPD(210)+SOL PARTİ(40)+Yeşiller(116)=366

Almanya: CDU/CSU (195) + SPD (210) + FDP (93) =498

Kadın vekil sayısı arttı

Almanya'da yapılan genel seçim sonuçlarına göre 735 sandalyeli Federal Meclis’e 255 kadın aday girmeyi başardı. Meclis’teki kadın vekil sayısı yüzde 34,6 oldu. 2021 seçimlerinde Federal Meclis’e girmeyi başaran erkek aday sayısı ise 480 oldu. 1983 yılına kadar Alman Federal Meclisindeki kadınların oranı yüzde 10’un altındaydı. 2013’te yüzde 36,3 ile en yüksek seviyesine ulaştı. Ancak 2017’de yapılan seçimlerde 224 sandalye ile Meclis’teki kadınların oranı %31,6’a geriledi. 2021 seçimleri Almanya’da sayı olarak en fazla kadının Federal Meclis’e girmeye hak kazandığı seçim oldu. Genel seçimlerle aynı gün düzenlenen eyalet seçiminde de en çok oyu alan Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) adayı Franziska Giffey’in Berlin Belediye Başkanı olması kesinleşti. Giffey, başkent Berlin’in ilk kadın belediye başkanı olacak. Merkel hükûmetinde Aile Bakanlığı görevini yürüten 43 yaşındaki Giffey, görevi bir başka SPD’li isim olan Michael Müller’den devralacak.

Almanya'da zorlu koalisyon pazarlığı Almanya'da seçimin galibi yüzde 25,7 oy alarak Sosyal Demokrat Parti olurken, başbakanlık koltuğuna Olaf Scholz oturacak. Sonuçların tamamlanmasının ardından şimdi merak edilen ise partilerin koalisyon görüşmeleri olacak.