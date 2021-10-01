Türkiye Gazetesi

Yıllardır kriz bataklığında bulunan dünyanın en yüksek eflasyon oranına sahip Venezuela'da para biriminde sadeleşme hamlesi geldi. Venezuela'nın para birimi bolivardan 6 sıfır atıldığı duyuruldu. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada para değerinde herhangi bir değişiklik olmayacağı, sıfır atma işleminin yalnızca sadeleşme ve günlük hayatı kolaylaştırmak için atılan bir adım olduğu bildirildi. Venezuela'da bugüne kadar basılan en yüksek banknot, değerinin dörtte birine denk gelen 1 milyon bolivardı. Yeni banknotlarda ise en yüksek değer yaklaşık 25 dolara denk gelen 100 bolivar oldu.

EN YÜKSEK BANKNOT 1 MİLYONDAN 100 BOLİVARA DÜŞTÜ

​Para birimi olarak "bolivar"ı kullanan Venezuela'da altı sıfırın atıldığı yeni banknotlar piyasaya çıktı.

Bugüne kadar basılan en yüksek banknot, değerinin dörtte birine denk gelen 1 milyon bolivardı.

Yeni banknotların en yükseği olan 100 bolivar, 25'e dolara yakın bir değere tekabül ediyor.

Bu değişiklik, hem nakit işlemlerini hem de muhasebe hesaplamalarını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

"MATEMATİĞİ KULLANILMAZ HALE GETİRİYOR"

Venezuela Merkez Üniversitesinde ekonomi profesörü Jose Guerra, "En önemli ve temel neden, ödeme sistemlerinin zaten çökmüş olması çünkü basamak sayısı ödeme sistemlerini ve matematiği uygulanamaz hale getiriyor." dedi.

Guerra, nakit para temininde yaşanan sıkıntılar sebebiyle çoğu işlemin elektronik olarak ve harcamaların yüzde 60'ından fazlasının ABD doları cinsinden yapıldığını söyledi.

Eski sistemde 2 litrelik bir gazoz 8 milyon bolivardan fazlaya mal olabiliyordu ve bu, müşterilerin kalın bir kağıt tomarıyla ödeme yapmasını gerektiriyordu.

Bankaların, müşterilerin günde en fazla 20 milyon bolivar, bazen de daha az nakit çekmesine izin vermesi sebebiyle nakit ödemelerde sıkıntılar yaşanıyordu.

DEĞERİNDE BİR DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK

Venezuela Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, değişiklik para biriminin değerini etkilemeyecek. Bolivar "az ya da çok değerli olmayacak", sadece daha basit bir parasal ölçekte kullanımı kolaylaşacak.

Bankalar, söz konusu değişikliğe ilişkin ayarlamaları yapmak için 30 Eylül-1 Ekim tarihlerinde operasyonları birkaç saat donduracaklarını belirtmişti.