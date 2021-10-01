Türkiye Gazetesi

Çin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ne Uygur kökenli yeni bir vali atadı. Bölgede kampların kurulduğu dönemde vali yardımcısı olarak çalışan ve Pekin yönetiminin politikalarını savunması nedeniyle eleştirilen eski vali yardımcısı olan Erkin Tuniyaz’ın ataması dün geç saatlerinde açıkladı. Sincan’da çeşitli görevlerde yer alan ekonomik ve hukuk alanında eğitim alan 59 yaşındaki Uygur kökenli Tuniyaz, şubat ayında Birleşmiş Milletler (BM) yetkililerinin de katıldığı "Sincan Harika Bir Yerdir" temalı çevrim içi etkinlikte konuşmuştu. Tuniyaz, "Bu tesislerin tüm kursiyerleri Ekim 2019'a kadar mezun oldu ve şimdi istikrarlı işlere sahip ve normal bir hayat yaşıyor." iddiasında bulunmuştu.

ESKİ TUTUKLULAR KONUŞTU

Gözlemciler, kamp sisteminin daha kalıcı tesislerle genişletildiğini söylerken eski tutuklular "kendilerini geleneksel kültürlerinden ve dinlerinden ayırmayı amaçlayan acımasız koşullara ve siyasi telkinlere" maruz kaldıklarını söylüyor. Kamplardaki kalan birçok kişi, "yurt dışındaki insanlarla temas kurmak, çok fazla çocuk sahibi olmak ve İslam'ı öğrenmek gibi nedenlerle gizli, yargısız yargılamalara mahkum edildiği ve yüksek güvenlikli cezaevlerine gönderildiği, kadınlar veya yaşlılar gibi daha az risk taşıdığı düşünülen kişilerin ise fabrikalarda bir tür ev hapsine veya zorunlu çalışmaya sevk edildiği" aktarıyor.

ULUSLARARASI KAMUOYUNCA ELEŞTİRİLİYOR

Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller, uluslararası kamuoyunca eleştiriliyor. Pekin’in "mesleki eğitim merkezleri" olarak adlandırdığı uluslararası kamuoyunda ise "yeniden eğitim kampları" diye tanımladığı yerlerde, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, en az 1 milyon Uygur Türkü kendi rızası dışında tutuluyor. Çin hükümeti kamplarda kaç kişinin kaldığıyla ilgili bilgi vermiyor ve BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini ise geri çeviriyor.

Çin'in, Uygurları Dubai’deki gizli bir hapishanede tuttuğu ortaya çıktı Genç bir Çinli kadın, Uygurlarla birlikte Dubai’de 8 gün Çinliler tarafından işletilen gizli bir hapishanede tutulduğunu açıkladı.